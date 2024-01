JD1TV AGORA: Incêndio atinge a cozinha do Barretos Steak na Afonso Pena

Um incêndio de grandes proporções pegou os funcionários do restaurante Barretos Steak de surpresa na manhã deste sábado (27). O estabelecimento fica localizado na esquina da Avenida Afonso Pena, com a Rua Rio Grande do Sul, no bairro Jardim dos Estados, em Campo Grande.

Conforme o apurado pela reportagem do JD1, repassadas pelo Tenente Herculano, do Corpo de Bombeiros, as chamas começaram na região da churrasqueira e as equipes tiveram dificuldades de acessar a área para fazer o combate ao fogo.

Um dos funcionários, que tentou combater o incêndio, acabou inalando a fumaça tóxica e teve intoxicação. Ele foi socorrido pelos militares e atendido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado para a Santa Casa.

O Tenente comentou ainda que no momento em que as chamas começaram, o estabelecimento não estava aberto para os clientes. Apenas os funcionários trabalhavam já no preparo dos alimentos.

Agora, os militares trabalham no rescaldo, para evitar a reignição do fogo e também para dispersar a fumaça, que segundo o Tenente Herculano, é ‘bem tóxica’. As equipes do Corpo de Bombeiros devem trabalhar mais 30 ou 40 minutos no estabelecimento.

Assista a um vídeo do trabalho dos militares encaminhado ao JD1:

Deixe seu Comentário

Leia Também