JD1TV AGORA: Jovem morre durante surto em rua do Tarumã

Ele teria tentado invadir algumas casa momentos antes de falecer 'do nada'

14 outubro 2025 - 15h42

Homem, ainda não identificado, morreu ‘do nada’ durante a tarde desta terça-feira (14) na Rua Da Zona Sul, localizada no Bairro Tarumã, em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, apuradas pelo JD1, moradores contaram para Polícia Militar que o homem chegou ao local alucinado e completamente fora de si, tentando invadir algumas casas e sendo impedido.

Após pedir um pouco de água, ele sentou em uma sombra. Momentos depois, o rapaz apenas ‘tombou’ para o lado e faleceu. A Polícia Militar foi acionada, constatando o óbito e fazendo o isolamento da área.

Neste momento, é aguardada a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, que irão investigar as causas da morte.

 

