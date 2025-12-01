Menu
JD1TV AGORA: Ladrão é esfaqueado após vender bomba de poço furtada em Campo Grande

O homem ferido foi socorrido com vida, porém em estado grave

01 dezembro 2025 - 17h39Brenda Assis     atualizado em 01/12/2025 às 17h42

Um caso de furto seguido de tentativa de homicídio mobilizou a polícia na tarde desta segunda-feira (1º), na Avenida Júlio de Castilho, Jardim Aeroporto, em Campo Grande.

Segundo informações apuradas pela reportagem, um homem teve a bomba de seu poço artesiano furtada por um usuário de drogas da região. O equipamento teria sido vendido a um morador local, que relatou não saber que se tratava de produto de furto.

Após descobrir onde estava a bomba, o proprietário procurou o comprador para reaver o objeto. Ao ser informado da origem ilícita, o comprador surpreendido pela situação acabou arcando com o prejuízo, pagando ao proprietário pelo item.

Revoltados com o ocorrido, os filhos do comprador decidiram ir atrás do autor do furto. De acordo com o relato, dois homens e uma mulher localizaram o suspeito e o agrediram com golpes de faca. A mulher teria sido a principal autora das facadas.

O homem ferido foi socorrido com vida, porém em estado grave.

O delegado responsável afirmou que ainda não é possível precisar o número exato de facadas e nem o estado de saúde da vítima. A polícia investiga o caso como tentativa de homicídio e busca esclarecer a participação de cada envolvido na agressão.

 

