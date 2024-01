JD1TV AGORA: Ladrões de carro 'peitam' o Choque e são baleados no Batistão

Dois homens foram baleados, no final da tarde desta segunda-feira (15), na Avenida Gunter Hans após entrarem em conflito com o Batalhão de Choque da Polícia Militar, no bairro Jardim Batistão, em Campo Grande.

Segundo informações no local, a dupla teria roubado um veículo, Chevrolet Onix branco, na região do bairro Nova Campo Grande na tarde de hoje. A guarnição da PM teria reconhecido o veículo, após serem informados do roubo por rádio, porém ao dar ordem de parada, os criminosos dispararam contra os militares.

A tropa entrou em confronto, atingindo os dois criminosos. Eles foram socorridos pelos policias até o Hospital Regional, com vida, mas ainda não se sabe o estado de saúde dos dois.

Devido à ação, a Gunter Hans foi interditada no sentido Centro - Bairro. A outra mão segue com trânsito sem interrupções.

