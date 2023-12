JD1TV AGORA: Morador de rua sobe em poste para roubar fios, leva choque e morre no Guanandi

Um morador de rua, não identificado até o momento, morreu na tarde desta quinta-feira (14), após subir um poste na Rua Arapuã para tentar roubar fios, levar um choque e cair no chão, batendo sua cabeça contra a calçada.

Segundo informações do delegado Felipe Paiva, da Depac/CEPOL (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário/Centro Especializado de Polícia Integrada), o homem era um morador de rua que rondava a região, e no momento do incidente havia subido no poste para tentar "roubar" fios, porém, acabou levando uma descarga elétrica e caiu, batendo a cabeça contra a calçada.

Algumas pessoas passaram pelo local e reconheceram o morador de rua, porém, nenhuma conseguiu informar sua identidade.

