JD1TV AGORA: Morre bebê de 7 meses envolvido em acidente de moto na Capital

A bebê, de 7 meses, que estava de “garupa” na moto envolvida em um acidente no cruzamento entre a Avenida Dr. Nasri Siufi e a Rua Rio Brilhante, na tarde desta quinta-feira (14), acabou não resistindo e morreu. Segundo informações obtidas pelo JD1 que esteve no local, o corpo da criança, uma menina, foi levado para o necrotério das Moreninhas, na Capital.

Conforme apurado, a bebê teria sofrido uma fratura no crânio e, precisou ser intubada ainda no local do acidente.

Como já noticiado pelo portal, na moto estavam os pais da menina, ambos de 20 anos, com a bebê sendo segurada pela mãe, que estava na garupa da moto. Por não estar usando capacete, a criança foi a que mais sofreu com a batida.

À reportagem, o avô da bebê relatou que o jovem casal estava indo para casa no momento do acidente. "Ele trabalha num lava-jato, e ele pegou a moto pra levar ela e a neném para casa, e aconteceu essa tragédia", desabafou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate dos pais. Devido à gravidade do acidente e ferimentos, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também foi acionado para intubar a bebê. O casal foi transferido para a Santa Casa da Capital, onde está passando por avaliação médica especializada.

Assista:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também