JD1TV AGORA: Motociclista atropelada pedestres no Batistão; criança está entre as vítimas

Um motociclista, ainda não identificado, acabou atropelando duas pessoas durante o começo da noite desta segunda-feira (9), no cruzamento da Avenida Nasri Siuf com a Rua Rio Brilhante, na região do Bairro Jardim Batistão, em Campo Grande.

Conforme as informações apuradas pelo JD1 até o momento, uma das vítimas está em estado grave por conta da colisão.

Entre os atropelados, está uma criança que ainda não teve o estado de saúde e a idade repassados para a imprensa.

Neste momento, o Corpo de Bombeiros atende as vítimas no local. Assista a um vídeo enviado para a reportagem:

