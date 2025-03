JD1TV AGORA: Motociclista Ã© socorrido em estado grave apÃ³s bater em carreta na Capital

Um motociclista, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido em estado gravíssimo durante um acidente ocorrido na Avenida Frida Puxian, localizada no Bairro Universitário, em Campo Grande, no final da manhã desta sexta-feira (7).

Conforme as informações apuradas pelo JD1, o motorista de uma carreta estava saindo da entrada de um centro de distribuições de alimento de uma rede atacadista de ré, após não ter sido autorizada sua entrada. Ele recebia o auxílio de um homem para realizar a manobra.

Depois que uma caminhonete passou, ele teve o aval desse ajudante para ‘dar uma embalada’ no veículo e sair logo. Porém, a carreta foi atingida por uma moto que seguia em alta velocidade.

Por conta do impacto, o motociclista foi parar debaixo do veículo. Populares acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que realizaram os primeiros atendimentos na vítima.

O homem teve um TCE (Traumatismo Crânio Encefálico) grave, sendo levado para a Santa Casa da Capital.