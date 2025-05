JD1TV AGORA: Motociclista morre ao bater em carro, cair e ser atropelado por caminhão na BR-163

Um motociclista, ainda não identificado, faleceu na tarde desta quinta-feira (15) após cair da moto que pilotava e ser esmagado por um caminhão baú no km 485 da BR-163, em Campo Grande.

Segundo informações iniciais, o motociclista seguia pela rodovia quando bateu na traseira de um veículo de passeio, modelo Ford KA, caiu na pista contrária e foi esmagado pelas rodas de um caminhão que seguia pela via.

Ao JD1, o motorista do caminhão, que prestava serviços para uma transportadora, contou que esse é seu primeiro acidente grave em que se envolveu em seus quase 40 anos trabalhando como motorista.

“Sem chances, não teve jeito, [o caminhão] acabou passando por cima dele”, comentou.

Devido ao acidente, o trânsito na via está lento, em pare e siga.

