JD1TV AGORA: Motociclista morre ao ser partida ao meio no Chácara Cachoeira

Miryan Lemes Torquato, de 22 anos, morreu em um gravíssimo acidente na manhã desta quinta-feira (29) ao ter seu corpo dilacerado por um caminhão na rua Coronel Cacildo Arantes, próximo à rotatória com a Raul Píres Barbosa, na região do Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

Segundo informações apuradas pela reportagem no local, a vítima seguia pela via ao lado de um caminhão e em determinado trecho, tentou desviar da abertura de porta de uma motorista de um Hyundai Creta, estacionado no canteiro.

Ao fazer a manobra, a motociclista caiu na pista e foi atropelada pelo caminhão que seguia praticamente ao seu lado. Com o acidente, a vítima teve partes do corpo partido ao meio.

O motorista do Creta ficou em estado de choque e está recebendo atendimento médico do Corpo de Bombeiros. O condutor do caminhão também segue pelo local para colaborar com a ocorrência.

É aguardada a chegada da Perícia Científica e da Polícia Civil para dar prosseguimento a investigação.

