JD1TV AGORA: Motociclista morre após cair e ser atropelada por ônibus no Los Angeles

Motociclista, de 25 anos, que não teve a identificação divulgada, morreu após ser atropelada por um ônibus do transporte coletivo em um cruzamento do Jardim Los Angeles, em Campo Grande, na manhã desta segunda-feira (5).

A reportagem do JD1 Notícias soube que a vítima estava trafegando pela rua Engenheiro Paulo Frontin e fez uma conversão para acessar a rua José Maurício, onde estava o ônibus.

No entanto, conforme imagens de câmera de segurança, a mulher ao fazer a conversão, se desequilibrou no que parece areia e caiu. Nesse instante, o ônibus começou a realizar a conversão para acessar a Engenheiro Paulo Frontin, quando atropelou a vítima caída.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

O local está sendo preservado para a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica, assim como do Batalhão de Trânsito.