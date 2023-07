JD1TV AGORA: Motociclista morre após ser atropelado por carro na Avenida Guaicurus

O motociclista Atílio Álvares, de 54 anos, morreu nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (31), após ser atropelado por um veículo Hyundai HB20, que ainda envolveu um terceiro veículo, um caminhão baú de frete, na Avenida Guaicurus, região do Jardim Monte Alegre, em Campo Grande.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, o três veículos seguiam no mesmo sentido da pista, que seria do bairro ao centro da cidade, quando houve o acidente. O trecho está fechado neste momento e motoristas precisam alterar a rota.

Conforme repassado para a reportagem, o caminhão e a motocicleta estavam na mesma faixa e em determinado momento, o veículo tentou fazer a manobra para acessar um posto de gasolina e a vítima não conseguiu desviar, acertando a traseira do caminhão.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado para a outra faixa da pista, na qual vinha o HB20, que também não teve tempo de frear e atropelou a vítima. Ainda de acordo com a apuração da reportagem, a vítima havia sofrido uma fratura e uma parada cardiorrespiratória, mas não teria suportado os ferimentos.

"Eu vim com um caminhão aqui para abastecer, bem devagarinho para mim subir no posto para abastecer. Eu só escutei a pancada e vi no retrovisor, o guidão na lanterna e ele caído e o motociclista deu aquela levantada e o carro veio e passou por cima dele. Gritei para o cara, tentar socorrer ele, mas não teve jeito", disse o caminhoneiro Ricardo de Souza, de 48 anos.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito da vítima. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar chegou pelo local e organizou o trânsito.

A Polícia Civil e Polícia Científica foram acionados para dar continuidade a ocorrência e realizar os trabalhos de praxe.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também