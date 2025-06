JD1TV AGORA: Motociclista morre em acidente em avenida do Nova Campo Grande

Motociclista, ainda não identificado, morreu na manhã desta quinta-feira (5), em um grave acidente de trânsito envolvendo um veículo de passeio na Avenida Wilson Paes Barbosa, no Nova Campo Grande, nesta Capital.

A dinâmica da colisão ainda não foi repassada pelas autoridades, que seguem apurando as causas que levaram ao acidente.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado e fizeram massagem cardíaca na vítima, que foi encontrada caída na calçada, mas ele não resistiu aos ferimentos.

O local foi devidamente preservado para a realização dos trabalhos de praxe das autoridades.

A reportagem do JD1 Notícias acompanha o caso.