JD1TV AGORA: Motociclista morre em acidente no Vespasiano Martins

Motociclista, ainda não identificado, morreu em um grave acidente de trânsito, na noite desta sexta-feira (23), na região do Vespasiano Martins, em Campo Grande.

Informações preliminares recebidas pela reportagem, apontam que a princípio, a vítima teria se acidentado sozinho.

Testemunhas relataram, inicialmente, que o motociclista bateu a cabeça de forma violenta no asfalto e por conta disso, não resistiu aos graves ferimentos.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender o motociclista, no entanto, ele já não apresentava mais sinais vitais.

A Polícia Militar de Trânsito deve realizar os primeiros levantamentos, enquanto aguarda a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

O JD1 Notícias acompanha o caso.