JD1TV AGORA: Motociclista morre em grave acidente com carreta na BR-163, na Capital

Motociclista identificado como Roberto Silva dos Santos, de 58 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (3) após um grave acidente que envolveu um carreta, um picape Fiat Strada e uma segunda motocicleta na rodovia BR-163, no anel viário de Campo Grande. O outro motociclista sofreu ferimentos leves.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, o motociclista acabou sendo atingido frontalmente pela carreta que invadiu a pista contrária, após ter colidido com a Strada, que seguia para o sentido da saída de Cuiabá.

Marcelo Rodrigues, de 45 anos, é o motorista do veículo de passeio e relatou para a reportagem que seguia para a saída de Cuiabá, onde estaria indo ajudar uma carreta que sofreu pane, pois é mecânico. Ele ficou bastante assustado e relatou que a carreta bateu na sua traseira e fez com que ele saísse da pista e colidisse contra uma motocicleta.

O motociclista, de 67 anos, sofreu ferimentos leves com o impacto e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. O condutor da carreta e da Fiat Strada, nada sofreram no acidente.

O trânsito segue bastante lento na região, conhecida pelo grande fluxo de veículo, mas principalmente de carretas e caminhões.

A Perícia Científica foi acionada, assim com a Polícia Civil e a PRF (Polícia Rodoviária Federal). A CCR MSVia, concessionária responsável pela rodovia, também acompanha a ocorrência.

