JD1TV AGORA: Motociclista que morreu na Euler de Azevedo foi arremessado

O motociclista identificado como Emerson Jesus Antunes Braga, 35 anos, que morreu na manhã desta segunda-feira (19), após colisão com uma motocicleta elétrica, estava indo para o trabalho quando foi arremessado por cerca de 20 a 30 metros de distância da moto na Euler de Azevedo, região da Vila Nossa Sra. das Graças.

Com impacto da colisão, o capacete do motociclista saiu, ele apresentou sangramento intenso na região da cabeça e suspeita é de que tenha sofrido traumatismo cranioencefálico ao bater no chão, conforme informações levantadas no local pela reportagem do JD1 Notícias.

O motociclista morreu no local. Já o idoso de 70 anos que conduzia a bicicleta elétrica, foi encaminhado com ferimentos leves para a Santa Casa de Campo Grande.

O trânsito segue com duas faixas da pista do Bairro/Centro, interditadas. Assista:

