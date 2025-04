JD1TV AGORA: Homem morre ao ser baleado em confronto com a Guarda

Um homem, que ainda não foi identificado, morreu na tarde desta quinta-feira (17) após ser baleado durante um confronto com agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Civil Metropolitana (GCM), na Rua Bom Jesus, no bairro Jardim Centenário, em Campo Grande.

Segundo informações iniciais, o homem chegou a ser socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário, mas acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito.

A GCM não se pronunciou sobre o ocorrido e não deu informações sobre o motivo do confronto.

*Matéria atualizada às 18h18 para correção de informações

