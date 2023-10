JD1TV AGORA: Pai e filho são executados em conveniência no Universitário

Aparecido Donizete Martins, de 63 anos, e Naique Matheus Sotareli Martins, de 28 anos, ambos pai e filho, foram assassinados na frente de uma conveniência na rua Paraisópolis, no bairro Universitário, em Campo Grande. Os suspeitos fugiram logo na sequência.

Segundo informações preliminares apuradas pelo JD1 Notícias, as vítimas estavam sentadas conversando do lado de fora do estabelecimento, quando foram surpreendidos por dois homens.

Os atiradores apareceram correndo e sem deixar que as vítimas pudessem ter reação e realizaram diversos disparos contra o corpo e principalmente a cabeça das vítimas. Um cliente que estava na frente dos homens quase foi atingido e saiu correndo após ouvir os disparos.

Após o crime, a dupla saiu em fuga na direção contrária da qual vieram. Ambos estavam de casacos e capacete, dificultando a identificação e característica de cada um.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas diante da quantidade de tiros e ferimentos, ambos não resistiram e faleceram. A Polícia Militar isola a área para atuação da Polícia Civil e Polícia Científica.

O JD1 Notícias segue no local acompanhado o início das investigações do duplo homicídio.

