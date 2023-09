JD1TV AGORA: Pedestre fica em estado grave ao ser atropelado por moto na Capital

Um morador de rua, de 43 anos e identificado apenas como Betinho, foi resgatado em estado grave após ser atropelado por uma moto na Rua Neide Colombo Lopes, no bairro Taquaral Bosque, em Campo Grande, na tarde desta sexta-feira (08).

Segundo uma moradora da região, que preferiu não se identificar, a vítima é usuário de drogas e estaria “brincando” no momento do acidente. “Estava brincando, só que o cara não prestou atenção”, afirmou à reportagem.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro à vítima, que foi encaminhada para a Santa Casa.

Um amigo de Betinho disse que o piloto da moto era um adolescente de 17 anos, informação ainda não confirmada pela Polícia. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir sem carteira é uma infração gravíssima com penalidade de multa multiplicada por três, com valor de R$ 880,41.

O motociclista fugiu logo após o acidente. Batalhão de Trânsito da Polícia Militar está no local fazendo as diligências necessárias.

