JD1TV AGORA: Polícia 'caça' e troca tiros com bandidos que roubaram carro no Noroeste

As equipes de polícia de Campo Grande estão procurando alguns ladrões em uma área de mata localizada no Bairro Jardim Noroeste. A ação movimentou o bairro durante o começo da tarde de hoje (22).

Conforme as informações iniciais, a dupla roubou um carro no Bairro Tiradentes, fugindo em alta velocidade após o crime ser comunicado às autoridades. Câmeras de segurança mostram o momento que os dois abandonam o Hyundai HB20 antes de sair correndo para dentro da mata.

A vítima detalhou que durante o roubo teria sido ameaçado pelos bandidos que estava armado com um canivete.

Neste momento, equipes da Polícia Militar, Batalhão de Choque e até mesmo o Bope (Batalhão de Operações Especiais) estão envolvidas na ação para encontrar os suspeitos.

Ainda segundo o apurado pela reportagem, houve uma troca de tiros na região. No entanto, ainda não foi confirmado se alguém foi atingido.

