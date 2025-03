JD1TV AGORA: Policial atira em motociclista durante briga de trÃ¢nsito no Aero Rancho

Um investigador da Polícia Civil acabou atirando em um motociclista durante uma briga de trânsito ocorrida na tarde desta segunda-feira (24), no cruzamento das ruas Ricky Nelson com Maria Soares das Dores, no Bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1, o motociclista teria colidido com a traseira do carro, onde estava o policial. Durante a conversa entre partes, o baleado ficou descontrolado e desobedeceu às ordens de parada do investigador.

Em um vídeo, que mostra a confusão e o tiro, é possível ver o policial solicitando que o rapaz coloque a mão na parede, enquanto segura a arma. Porém, o motociclista ‘peita’ a autoridade e tenta desferir uma capacetada no homem.

Ainda durante a briga, o investigador segura a moto do autor que grita por ajuda para conseguir levantar a motocicleta. ‘Atira, mano’, desafiou o jovem.

Ao ter a moto derrubada mais uma vez, ele acerta o capacete no veículo e acaba sendo alvejado na perna. Enquanto está caído xingando o policial, o socorro é acionado para socorrer o rapaz.

Assista a confusão:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também