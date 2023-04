JD1TV AGORA: Rapaz é assassinado a tiros na frente da esposa no Aero Rancho

Um rapaz, identificado como Iago de Oliveira Amorim, de 18 anos, foi assassinado com vários disparos por um dupla em uma motocicleta na noite desta segunda-feira (24) na frente de sua esposa na rua Independente, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Segundo apurado pelo JD1 Notícias, no local da ocorrência, a dupla de atiradores estava em uma motocicleta, de cor preta, e realizaram ao menos 18 disparos contra a vítima, que estava na companhia de amigos e da sua esposa.

A companheira, inclusive, está em estado de choque ao ver a cena. Logo após o crime, os atiradores fugiram em destino ignorado e a Polícia Militar realiza rondas na região para tentar encontrá-los.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para socorrer o jovem, mas assim que chegou pelo local, a vítima estava sem os sinais vitais.

Ainda não há informações a respeito da motivação. Amigos e familiares estão pelo local, chorando bastante após receberem a notícia da execução de Iago.

A Polícia Militar isolou o local para que a Polícia Civil e a Perícia Científica iniciem os trabalhos de praxe. O GOI (Grupo de Operações e Investigações) também está atuando na ocorrência.

