JD1TV AGORA: Suspeita de envenenamento mata idoso em bar do Aero Rancho

Idoso, de 63 anos, identificado como Edson de Oliveira, morreu na noite desta quarta-feira (26) com a suspeita de envenenamento enquanto bebia em um bar na Avenida Rachel de Queiroz, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Segundo informações apuradas no local pelo JD1 Notícias, a vítima estava no estabelecimento, quando começou a ingerir a bebida alcoólica e em determinado momento, começou a passar mal.

Manchas de sangue foram avistadas e testemunhas acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas quando a equipe médica chegou ao local, o idoso já estava sem os sinais vitais.

Ainda conforme a apuração da reportagem, Edson era conhecido nos arredores do bar e sempre estava no estabelecimento consumindo as bebidas.

A Perícia Científica está pelo local, assim como a Polícia Militar que acompanha e isola a cena do possível crime contra o idoso.

O caso deve ser registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

