JD1TV AGORA: Tenente aposentado da PM morre após colisão frontal na BR-262

Um grave acidente no KM-376 da BR-162, entre Campo Grande e Terenos, resultou na morte do tenente aposentado da Polícia Militar e professor Jair Félix Martins, de 60 anos, após um veículo que tentava uma ultrapassagem se chocar contra o carro do docente.

Segundo informações no local, um Fiat Strada, que seguia sentido Terenos pela rodovia, tentou fazer uma ultrapassagem em um veículo, mas acabou entrando no caminho do Chevrolet Classic que Jair dirigia, acompanho de sua nota, em sentido Campo Grande.

Os dois motoristas tentaram jogar o veículo no acostamento, mas não conseguiram evitar a colisão.

Jair ficou preso às ferragens do veículo e morreu ainda no local. O motorista do Strada foi resgatado com uma fratura no braço, sangramento no ouvido e escoriações pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros estão no local.

