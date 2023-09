JD1TV AGORA: Trabalhador cai de prédio no centro da Capital

Trabalhador, de 22 anos, foi socorrido em estado grave após cair telhado de um prédio de uma altura aproximadamente 6 metros. Ele trabalhava no primeiro andar de um prédio localizado na Rua Marechal Rondon, entre as ruas 13 de Maio e 14 de Julho, região central de Campo Grande.

Em desespero, o irmão da vítima viu tudo acontecer. Conforme o apurado pelo JD1 no local, chorando ele repetia que mandou o rapaz não subir, mas acabou ‘teimando’ e foi mesmo assim, para passar uma fita e ajudar a equipe que trabalhava na obra.

Sem EPI (Equipamento de Proteção Individual), ao subir para ajudar o jovem acabou pisando em uma telha de plástico, caindo de aproximadamente 6 metros de altura. Durante a queda, ele bateu em alguns ferros que estavam no chão. O grupo trabalhava no 1° andar do prédio quando o acidente aconteceu.

A equipe apurou que antes da chegada do Corpo de Bombeiros, ele convulsionou, vomitou e estava sangrando bastante pelo nariz. Ainda sem regulação, é esperado que o trabalhador seja encaminhado para a Santa Casa.

Assista o momento em que o rapaz é colocado na ambulância:

Deixe seu Comentário

Leia Também