JD1TV AGORA: Usuária de drogas é esfaqueada na cabeça no Pioneiros

Mulher de 26 anos, não identificada, foi esfaqueada na cabeça e nas costas por volta das 17 horas na Rua Barão de Itapetininga com a Rua João Nepomuceno, no Bairro Pioneiros. Ela foi encontrada no meio do mato.

A vítima é usuária de drogas e mora em um barraco próximo ao local onde foi atingida. E é conhecida na região por fazer pequenos furtos. Ao JD1 Notícias, uma amiga da mulher disse que também foi esfaqueada no pescoço dias atrás, na mesma região.

A Polícia Civil e a Perícia foram acionadas e vão investigar o caso. A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a Santa Casa.

