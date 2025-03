JD1TV: Alunos protagonizam selvageria em frente a escola em Campo Grande

Durante a noite desta terça-feira (18), viralizou em grupos do WhatsApp, uma briga entre alunos em frente a Escola Estadual Teotônio Vilela, no Núcleo Habitacional Universitárias, em Campo Grande.

A reportagem recebeu o vídeo em que mostra vários estudantes aglomerados em frente a entrada da unidade de ensino, quando começa a insinuação de que poderia haver uma confusão, quando um aluno retira a mochila.

E não demora muito para que esse mesmo estudante desfira um soco no seu desafeto, também aluno, e ambos começam a trocar golpes em vias de fato, protagonizando a tradicional "cenas lamentáveis". No vídeo, fica evidente que "ninguém se importa" e deixa a briga continuar.

Na gravação, feita possivelmente por uma garota, ela segue narrando e gritando. Os demais que estavam aglomerados, saem e abrem um espaço para que os dois brigões e mais outros envolvidos tornem o local num ringue de UFC.

A situação só é controlado quando dois policiais militares aparecem e interrompem a briga, dispersando alguns a multidão.