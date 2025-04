JD1TV: Andarilho morre atropelado na BR-163, em Campo Grande

Andarilho, ainda não identificado, morreu atropelado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (11), na região do macroanel, na BR-163, em Campo Grande.

Informações repassadas para a reportagem apontam que a vítima apareceu repentinamente na frente de um Ford Fusion, conduzido por um homem.

Ele tentou evitar a colisão, mas não houve sucesso na manobra. O motorista ficou bastante abalado com a situação.

Equipes da CCR MSVia tentaram socorrer o andarilho, mas ele não resistiu aos ferimentos. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) também esteve no local prestando apoio a ocorrência.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram na rodovia para os trabalhos de praxe.

