JD1TV: Após debochar de caminhoneiro, ciclista é atropelada e grita de dor na Guaicurus

Uma ciclista, que não teve o nome divulgado, acabou sendo atropelada ao pedalar no meio da rua usando o celular. O caso aconteceu durante o começo da tarde desta quinta-feira (8), na Avenida Guaicurus, em Campo Grande.

Conforme os vídeos, divulgados nas redes sociais, um motorista flagrou o momento em que a ciclista anda no meio da avenida, entre os carros. Ao pedir passagem buzinando, ele relata que foi hostilizado pela mulher.

“Cidadã no meio rua, fui buzinar para passar e ela deu o dedo pro pai. Olha lá filmando a placa do caminhão, furou o sinal. Depois morre e não sabe ‘por que?’”, fala ele no vídeo. “Ai o motorista que é mal educado e não sabe dirigir. Ê Campo Grande!”, finalizou ele no primeiro vídeo.

Em continuação, algumas quadras depois e já fora do veículo ele flagrou a ciclista caída no meio da rua e gritando. Ela havia acabado de ser atropelada por uma caminhonete.

“Graças a Deus não fui eu, era pra ter sido e infelizmente a moça ficou nessa situação. Ainda envolveu um senhor e uma senhora, por causa de uma louca que anda no meio do asfalto e com o celular ligado”, comenta.

Assista aos vídeos:

