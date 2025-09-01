JD1TV: Após descobrir traição da esposa, 'corno' quebra o próprio carro no Nova Lima

Uma cena inusitada, registrada na manhã de domingo (31), mostra um homem, que não teve o nome divulgado, danificando o próprio carro na Rua Lino Villachá, localizado no Bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Conforme vídeo publicado pelo site Nova Lima News, o homem estava armado com pedras e tijolos jogando contra um Fiat Uno, que estava estacionado na via.

Um morador detalhou para o site que a ação aconteceu após o homem descobrir que estava sendo traído pela esposa. Na ocasião, ele aproveitou para quebrar o próprio carro.

Assista ao vídeo:

