JD1TV: Após estuprar mulheres em série, Carijó é preso pela polícia em Campo Grande

Na manhã desta segunda-feira (15), policiais da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) prenderam um rapaz, de 23 anos, conhecido como Carijó, acusado de ter estuprado pelo menos três mulheres na região do Jardim das Macaúbas e Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

Durante uma coletiva de imprensa na sede da delegacia, foi informado pelas delegadas Elaine Benicasa e Analu Lacerda Ferraz, que a prisão aconteceu através do cumprimento de um mandado de prisão. O acusado foi encontrado dormindo na casa do seu irmão, também no Jardim das Macaúbas.

Uma das vítimas teria procurado a Deam na última segunda-feira (8) e relatou haver saído para trabalhar por volta das 5h da manhã, quando teria sido abordada por Carijó. Ela ficou sob custódia do estuprador por cerca de 20 minutos, quando foram realizados os abusos e algumas lesões, porque segundo a investigação, o rapaz agia com bastante violência.

Conforme a delegada Analu Ferraz, ele agia da mesma maneira em todas as ações. Esperava as mulheres deixarem suas casas e escondido em algum lugar escuro, aproveitando a pouca luz do dia e ausência de testemunhas, atacava as vítimas. Todos os atos aconteciam no meio da rua.

Ainda segundo a delegada, ele negou que tenha cometido os fatos, mesmo sendo flagrado por uma câmera de segurança. Ele usava uma tornozeleira eletrônica, porém, não foi identificado qual crime seria. No entanto, o suspeito já responde criminalmente por um estupro de vulnerável cometido contra uma adolescente no ano passado.

A polícia encontrou uma das roupas utilizadas pelo acusado durante o cometimento do estupro, que foi reconhecido por uma das vítimas. As mulheres, inclusive, serão ouvidas e vão identificar o suspeito, a partir de agora, preso preventivamente após o cumprimento do mandado.

Analu ainda ressaltou que das três vítimas, duas registraram o boletim de ocorrência, sendo que a última, no dia 8, ajudou a polícia a ter mais detalhes sobre o acusado e chegar ao seu paradeiro.

