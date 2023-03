JD1TV: ApÃ³s fugir de abordagem, motociclista morre ao bater em carro na Nova Campo Grande

O motociclista Alexandre Alves de Souza, de 21 anos, morreu na noite desta quarta-feira (15) após fugir de uma abordagem policial na Avenida Dois, na Nova Campo Grande. Relatos apontaram que a situação aconteceu após o jovem ter empinado a moto e ter feito 'manobras perigosas'.

A versão que consta no boletim de ocorrência, é de que a polícia recebeu informações de manobras perigosas ainda no Jardim Carioca e ao visualizar Alexandre, tentou abordá-lo, mas houve o início de uma perseguição que prosseguiu até o outro bairro.

Quando estava pela avenida e se distanciando dos policiais, o motociclista se chocou contra um carro, um Volkswagen Gol, que havia estacionado no lado direito da via, tendo o condutor apresentado a versão de que fazia o uso do celular.

Ao tentar retornar para uma das faixas, no qual a via possui três, acabou não vendo o motociclista que vinha em alta velocidade. A colisão aconteceu no lado da porta do motorista e devido ao impacto violento, Alexandre caiu no solo e não resistiu aos ferimentos ocasionados pela batida.

O motorista passou teste de alcoolemia, onde o resultado deu negativo. A Perícia Científica esteve pelo local e a Polícia Civil também compareceu para levantar as informações. O caso será investigado e será repassado posteriormente para a 7° Delegacia de Polícia Civil.

O caso foi registrado como desobediência, morte a esclarecer e direção perigosa de véiculo na via pública na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

Veja o início da perseguição:

