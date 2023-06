JD1TV: Armado, ladrão assalta dono de bar à luz do dia no Jardim Corcovado

O dono de um bar localizado na região do Jardim Corcovado, na região sul de Campo Grande, levou um susto ao ser assaltado na manhã desta segunda-feira (19), por um bandido ‘manso’. Ele estava acompanhado de um colega quando o crime aconteceu.

Ao JD1 Notícias, a esposa de Damião Dantas de Melo, de 54 anos, contou que quando o assaltante anunciou o crime, o dono do estabelecimento achou se tratar de uma brincadeira.

“Ele estava sentado ali na frente com esse rapaz que estava aqui no bar. Eles disseram que o rapaz passou olhando e depois voltou, pedindo o celular do meu marido. Nisso, Damião achou que era brincadeira e só se deu conta do que estava acontecendo quando o assaltante ‘puxou o revólver’, pedindo de novo o celular”, explica Antônia Marlene Alves de Melo, 54 anos.

Com medo de uma possível retaliação, o ladrão chegou a pedir para que a vítima levantasse o casaco para verificar se ele não estaria armado. Depois disso, o assaltante se virou para o cliente do estabelecimento, pedindo o capacete e a chave da moto.

“Esse rapaz chegou a pedir pra não levar a moto, porque usa pra trabalhar. Mas o bandido insistiu o ameaçando com a arma, fugindo em seguida bem tranquilo, como se não tivesse feito nada. Meu marido contou que ele ainda mandou os dois entrarem para dentro do bar”, relata.

Apesar do susto, ninguém se feriu na ação delituosa, algo comemorado por Antônia. “Graças a Deus nada de pior aconteceu. Igual eu falei pra ele: “Manda levar tudo, mas a vida da gente é o que temos que preservar”, porque é a única coisa que não dá pra ir atrás depois”, finaliza.

A Polícia Militar foi acionada e chegou a ir até o estabelecimento para fazer as apurações iniciais sobre o caso. O boletim de ocorrência deve ser registrado pelos proprietários do local.

Imagens de câmeras de segurança do bar gravaram toda ação. Confira:

