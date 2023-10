JD1TV: Armados, homens roubam moto em plena luz do dia no Leblon

Um moto Honda Titan 160 foi roubada durante a manhã desta terça-feira (17), na Avenida Manoel Joaquim de Moraes, região do Jardim Leblon. Os assaltantes estavam armados e chegaram a apontar o revólver para as vítimas.

Conforme o boletim de ocorrência, o dono do veículo, de 22 anos, havia estacionado a moto em frente a loja em que trabalha com a mãe. Em determinado momento, dois homens se aproximam a pé e começaram a mexer na motocicleta. Um deles tira uma caixa que estava amarrada ao veículo enquanto o outro fica meio longe.

Em um determinado momento, uma mulher (mãe do rapaz) sai de dentro da loja gritando, fazendo com que os assaltantes apontem a arma para ela. Para que os bandidos não agredissem ou atirassem em sua mãe, o rapaz a empurra para fora do estabelecimento, fazendo com que ela caia na calçada.

Para as autoridades policiais o rapaz relatou ainda que os assaltantes não falavam nada, apenas apontavam a arma para as vítimas, com o intuito de afasta-los da ação.

No registro policial consta ainda que os autores são jovens, estatura mediana (1,70) e um deles possui tatuagem no antebraço direito. A placa da moto é QAX 6C27. Se a motocicleta e os suspeitos forem vistos, acionem a Polícia Militar pelo telefone 190.

O caso foi registrado na Defuv (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos), como roubo majorado se a violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Assista as imagens de câmeras de segurança encaminhadas para o JD1:

