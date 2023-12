JD1TV: Assombração? Carro sem motorista chama mais atenção que briga em MS

O assunto é sério e uma pessoa ficou gravemente ferida por conta da briga, mas um Chevrolet Celta ‘assombrado’ chamou mais a atenção que a própria confusão em um vídeo gravado por moradores de Jardim, na noite de sábado (2). Na ocasião, Roniley Santana Mesa, de 27 anos, precisou ser socorrido depois de ser atingido por golpes de facão.

Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar estava fazendo patrulhamento pela região quando encontrou com a vítima, já bastante ensanguentada. O Corpo de Bombeiros foi logo acionado, socorrendo o rapaz para o Hospital Marechal Rondon.

Uma testemunha contou aos policiais que a vítima foi agredida por dois homens, sendo um identificado como Michel Rejala de Lima e o outro apenas como Olavo. Roniley levou vários golpes de facão, pedradas e cadeiradas. Durante as diligências pela área, as autoridades chegaram a ver os autores na rua, mas eles saíram correndo e não foram alcançados.

No hospital, o rapaz confirmou aos policiais o nome dos autores. No entanto, devido a gravidade dos ferimentos, ele precisou ser encaminhado em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande. Roniley tinha ferimentos nos braços com rompimento de tendão e vasos, apresentando muita perda de sangue.

O caso foi então registrado como lesão corporal dolosa e homicídio simples na forma tentada, na 1° Delegacia de Polícia Civil de Jardim.

Carro assombrado – Testemunhas que viram a agressão filmaram não apenas a briga, mas também um Celtinha pra lá de estranho passando na rua.

Aparentando estar sem motorista, o veículo surge na imagem tocando uma música alta e com a porta do passageiro aberta. Internautas não deixaram a cena passar em branco e brincaram com o momento nas redes sociais. ‘Triste. Mas e esse carro que anda sozinho? Será que estava tentando socorrer o rapaz que levou as facadas?’.

‘Ele claramente se preparou para o dono conseguir sair rápido. Tipo batmóvel’, comentou uma usuária. Enquanto isso, outro queria saber onde foi feito o alinhamento do carro. ‘A pergunta é: Onde foi feito o alinhamento? Porque um Celta andando reto assim...’, disse.

