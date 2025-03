JD1TV: Avião exportado irregularmente é apreendido na fronteira com a Bolívia

Um avião, modelo Baron B58, foi apreendido pelo DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) na região de fronteira com a Bolívia durante a quinta-feira (27).

Conforme as informações policiais, a aeronave foi localizada no Bairro Aeroporto, transportada em um caminhão que circulava pela cidade com documentação inconsistente. O avião foi encaminhado ao Pátio do Posto Esdras, para apuração.

Durante análise preliminar, foram constatadas diversas irregularidades relacionadas às peças do avião, à documentação da carga e ao transporte, além de dúvidas quanto aos reais interessados nos trâmites aduaneiros.

Diante dos indícios de ilegalidade, o veículo foi retido e entregue à equipe Ícaro, do DRACCO, especializada na repressão qualificada a crimes aeronáuticos, que dará prosseguimento nas investigações.

De acordo com a diretora do DRACCO, delegada Ana Cláudia Medina, “a ação reforça a parceria entre a Receita Federal e os órgãos de segurança no combate aos crimes transfronteiriços, destacando o papel da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul na repressão qualificada a crimes envolvendo modal aéreo”.

Além do DRACCO, equipes da Receita Federal e da 1ª Delegacia de Corumbá, com apoio da Força Tática da Polícia Militar, conseguiram recuperar a aeronave.

