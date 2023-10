JD1TV: Azarado, homem é atropelado e fica só de cueca ao ser assaltado duas vezes em 1h

Um motociclista de aplicativo foi assaltado duas vezes em menos de uma hora, em Fortaleza, na madrugada de terça-feira (24).

Ele também foi atropelado e forçado a ficar só de cueca no meio da rua após ser ameaçado por um homem armado com faca. Os dois assaltos ocorreram no intervalo de uma hora.

Conforme o G1, no primeiro crime, no Bairro Antônio Bezerra, criminosos levaram motocicleta, celular, mochila e o capacete que o motociclista fornecia ao passageiro. Cerca de uma hora depois, enquanto voltava para casa a pé, outros criminosos o atropelaram, o ameaçaram com uma faca e o deixaram apenas de cueca.

Em entrevista à TV Verdes Mares, o motorista, que prefere não se identificar, diz que procurou ajuda de pessoas próximas e de forças de segurança, mas não obteve amparo. O motorista relatou também que ficou o dia com dores no corpo, principalmente na perna atingida pelo veículo. Sem a moto, ele avalia como serão os próximos dias, já que a moto era o instrumento de trabalho da sua única fonte de renda.

"Estou machucado na parte de trás da perna. Não conseguia colocar a perna no chão, mas hoje deu uma melhorada. Agora ficou difícil. Essa era única fonte de renda há nove meses e acabou tudo. Vou ter que ver outra coisa, não sei, não parei para pensar o que vou fazer. Não deu tempo para me programar. Esperar o que vai acontecer, ver se a moto aparece. Tenho dois filhos para sustentar", lamentou.

Os casos distintos estão a cargo do 10º Distrito Policial (DP) e da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFVC), unidades que realizam buscas para tentar identificar os suspeitos.

Assista ao vídeo:

