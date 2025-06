JD1TV: Bandido fica 'perneta' ao tentar pular em trem após roubar casa

Um homem, de 28 anos, perdeu parte da perna na tarde desse sábado (14) ao tentar subir em um trem após roubar uma casa na cidade de Pindorama, no interior de São Paulo.

Conforme o site Metrópoles, o bandido invadiu uma residência no bairro Ítalo Colombo onde moram um casal com uma filha. Foi a criança quem viu o criminoso, que fugiu do local levando dois aparelhos celulares e um notebook.

O pai da criança, então, começou uma perseguição ao bandido e o encontrou caído nas proximidades da linha do trem e da estrada Boiadeira.

Ao tentar escapar, o bandido tentou subir em um trem em movimento, mas acabou caindo entre os vagões. Uma das pernas foi atingida pela composição e, devido à gravidade dos ferimentos, o pé e parte da perna precisaram ser amputados.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local.

O homem foi preso em flagrante por furto qualificado e encaminhado ao Pronto Socorro de Pindorama. Depois, ele foi transferido ao Hospital Padre Albino, em Catanduva, onde permanece internado sob escolta policial.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os objetos furtados foram restituídos às vítimas e o caso registrado como furto a residência na Delegacia de Catanduva que solicitou perícia ao local.

Assista ao vídeo:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também