JD1TV: Bandido invade loja de joias em shopping de Campo Grande

Uma das lojas de joias localizada em um shopping do Bairro Joquei Club, na avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande, foi arrombada e invadida por um bandido durante a madrugada deste domingo (19).

Ainda não foram divulgados detalhes a respeito do ocorrido e como o criminoso entrou no shopping. No entanto, existe a suspeita de que ele tenha permanecido no estabelecimento após o encerramento das atividades, na noite de ontem (18).

Já durante a madrugada, ele aproveitou para arrombar uma loja, entrando pelo ‘telhado’. Apesar de revirar o local, fugiu não levando nada.

A Polícia Militar foi acionada pela segurança, fazendo uma varredura nas dependências do shopping, já que acredita-se que o bandido estava apenas esperando o início das atividades para fugir, aproveitando o fluxo de pessoas para se esconder entre os clientes.

A ação impactou ainda a entrada de funcionários no local, que ficaram quase uma hora aguardando no estacionamento até serem liberados.

Apesar das buscas, o criminoso não chegou a ser encontrado.

Por meio de nota a assessoria do shopping detalhou que o alarme da loja foi acionado durante a invasão. Confira:

"Shopping informa que Polícia Militar está desde as 5 horas da manhã atendendo um chamado do empreendimento, com suspeita de tentativa de furto em uma loja, após alarme interno ter sido acionado. Equipe da Polícia ainda está no local para averiguar o caso."

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também