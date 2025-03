JD1TV: Bandidos armados rendem idoso e roubam caminhonete em Ponta PorÃ£

Um homem, de 50 anos, e sua mãe, de 76 anos, foram vítimas de um assalto a mão armada ocorrida durante a noite de quarta-feira (12), na cidade de Ponta Porã.

Conforme as informações iniciais, o crime aconteceu no momento em que a idosa e o filho chegavam a um hotel, localizado em uma avenida central da cidade. Ao estacionar, a mulher desceu primeiro da Toyota Hilux, de placas BEB-2513, registrada em Rolândia (PR).

Logo em seguida, o filho também saiu do veículo, momento em que foi surpreendido por dois criminosos armados que estavam em uma motocicleta. Os assaltantes anunciaram o roubo e renderam a vítima, derrubando o homem no chão antes de pegar a chave do veículo.

Na sequência, eles fugiram em alta velocidade em direção ao Paraguai. A Polícia foi acionada e realizou buscas na tentativa de localizar a caminhonete e os criminosos, mas até o momento, ninguém foi preso.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, que investiga o crime.

