JD1TV: Barra de ferro atravessou dois passageiros do ônibus durante acidente na BR-262

Por meio de nota, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que duas pessoas acabaram morrendo durante o acidente ocorrido na madrugada deste domingo (15) na BR-262, em Corumbá.

Além disso, três pessoas ficaram feridas, sendo uma criança em estado grave. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada pelas autoridades, que ainda trabalham no local do acidente.

Ônibus atingido por peça de caminhão – O veículo de transporte rodoviário, da empresa Andorinha, saiu de Campo Grande por volta das 23h59. Em determinado momento da viagem, o ônibus invadiu a pista contrária.

Por conta disso, acabou colidindo lateralmente com um caminhão que transitava no sentido oposto. Devido à colisão, uma peça do caminhão se se desprendeu e atingiu os passageiros das primeiras três fileiras.

Duas vítimas morreram empaladas pelo pedaço de ferro. Enquanto isso, três pessoas ficaram feridas, sendo motorista do ônibus e uma passageira, que apresentaram lesões leves, e uma criança, em estado grave.

Assista ao vídeo:

