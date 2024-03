JD1TV: BebÃª de 1 ano Ã© espancado e queimado pelos prÃ³prios pais

Um bebê, de apenas 1 ano e 3 meses, foi resgatado depois de ser brutalmente agredido na cidade de de Manaus, no Amazonas. O caso chocou a cidade. Os pais do pequeno foram detidos, sendo que, durante o depoimento tentaram culpar um ao outro por conta dos ferimentos do filho.

Conforme as informações iniciais, fornecidas pela delegada titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), Joyce Coelho, os pais da criança são jovens e não mantêm uma relação estável, tendo se separado anteriormente. No entanto, durante os depoimentos prestados à polícia, as versões apresentadas pelos dois não coincidem, havendo uma clara tentativa de atribuição de responsabilidade um ao outro.

A delegada Coelho ainda acrescentou que a criança possui guarda compartilhada, passando alguns dias com a mãe e outros com o pai.

Nos vídeos divulgados pelas autoridades, é possível constatar a gravidade das lesões: a perna esquerda da criança está completamente enfaixada, o braço direito imobilizado em uma tipoia devido a uma clavícula quebrada, além de bolhas de queimadura na mão esquerda e parte dos cabelos da criança aparentemente arrancados.

Segundo o site local CM7, o caso está sendo investigado pela DEPCA do município.

Assista as imagens:

