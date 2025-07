JD1TV: Bebê de 1 ano morre atropelado enquanto brincava com a família

O pequeno Riquelme Novais Cerqueira, de apenas 1 ano, morreu na tarde da última segunda-feira (28), no bairro Jatobá, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, ao ser atropelado por um carro em alta velocidade.

Câmeras de segurança registraram o momento em que Riquelme corre atrás de uma bola que havia chutado para o tio, que estava do outro lado da rua. Neste momento, um Fiat Uno passa em alta velocidade e atropela o pequeno.

Por conta do impacto, o bebê foi arremessado a aproximadamente 30 metros de distância. Desesperados, os familiares tentaram socorrer a criança e o levaram imediatamente a uma unidade de saúde, mas ele já chegou ao local sem vida.

Segundo o site, o pai da criança, Leandro Cerqueira, relatou o momento de dor e impotência:

"Eu estava dentro de casa, escutei o barulho e fui pegar meu filho já morto. Levei ele morto ao hospital."

Além disso, os moradores contaram que a rua é considerada tranquila e é comum que crianças brinquem na calçada ou em frente às casas. O excesso de velocidade do condutor chamou a atenção de testemunhas.

O motorista, de 24 anos, fugiu do local sem prestar socorro. No entanto, ele se apresentou à Polícia Civil horas depois. Em depoimento, afirmou que dirigia um veículo emprestado e que estava com pressa para devolvê-lo. Disse ainda que não viu a criança atravessando, apenas percebeu um adulto no canto da rua.

Ele foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar, e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do caso.

