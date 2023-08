JD1TV: Bebê de 10 dias quase morre engasgado com leite materno na Capital

Um bebê, de apenas 10 dias, foi salvo pelas equipes do Corpo de Bombeiros durante a tarde desta segunda-fera (14), em Campo Grande. Ele estava morrendo engasgado com leite materno.

Conforme as informações das equipes do Quartel da Costa e Silva, os pais do menino chegaram em desespero no local. O bebê já estava cianótico – ficando com a cor azulada por conta da falta de oxigênio – quando os militares começaram a prestar os primeiros atendimentos.

De imediato, a equipe do suporte médico avançado do Corpo de Bombeiros, que estava chegando na base, passou a assumir os primeiros socorros até que o bebê fosse reanimado.

Após ter as vias áreas desobstruídas, o pequeno ficou recebendo atendimento médico enquanto a equipe avaliava a necessidade de encaminhá-lo até uma unidade de saúde. Ele acabou sendo encaminhado para o Hospital Universitário (HU)

Assista o momento em que o menino é levado para a ambulância:

Deixe seu Comentário

Leia Também