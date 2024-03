JD1TV: BebÃª de 7 meses morre junto com a mÃ£e durante grave acidente na fronteira

Evelyn Rosany Medina e o filho dela, de apenas sete meses, foram vítimas fatais de um grave acidente na rodovia PY 05, nas proximidades do Aeroporto Internacional de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações iniciais, a colisão envolveu três veículos durante a noite deste domingo (17), deixando mais quatro pessoa feridas.

As equipes de socorro do Corpo de Bombeiros local foram acionadas. Eles precisaram usar serras elétricas e desencarceradores para conseguir remover as vítimas das ferragens.

Os feridos foram levados para o Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. Ainda segundo sites locais, entre os feridos estão três crianças.

Agentes da Polícia Nacional investigam as circunstâncias da colisão.

Assista as imagens gravadas no acidente:

JD1TV: Bebê de 7 meses morre junto com a mãe durante grave acidente na fronteirahttps://t.co/ESuRuYxEBL pic.twitter.com/mXmywz0Nip — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) March 18, 2024

