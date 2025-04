JD1TV: Bebê é encontrada por garis em lata de lixo enrolada em 'mantinha'

Uma recém-nascida foi encontrada dentro de uma lata de lixo por garis da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), do Rio de Janeiro, entre os bairros de Quintino e Cascadura, na zona norte, na madrugada desta terça-feira (1º).

A criança foi encaminhada ao Hospital Maternidade Herculano Pinheiro, em Madureira, e está internada com quadro de saúde estável.

Em imagens publicadas pelos garis em grupos de WhatsApp, é possível ver a menina enrolada em uma manta pequena sendo segurada por um dos homens. Por pouco, ela seria colocada dentro do caminhão. “Pessoal joga no lixo, cara. No lixo! O ser humano, cara. Pessoal sem responsabilidade”, disse um gari.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados e encaminharam a criança à unidade de saúde para ela recebesse todos os cuidados. A ocorrência foi registrada na 40ª Delegacia de Polícia (Honório Gurgel).

Em nota, a Comlurb informou que a bebê segue recebendo os cuidados indicados pelas equipes médica e multiprofissional do hospital. Além disso, o Conselho Tutelar e a Vara da Infância já foram comunicados sobre o caso.

“A Comlurb lamenta que um bebê tenha sido abandonado nessas condições e parabeniza seus colaboradores pela atuação exemplar no caso”, finalizou a empresa, em comunicado.

Veja imagens:

