JD1TV: Blogueiro é investigado após invadir pista de aeroporto com amigos para ganhar likes

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o influenciador digital Thiago Jatobá, acompanhado de amigos, invadindo a área restrita da pista de decolagens do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro. As imagens viralizaraam nas redes nessa terça-feira (20).

Mas o que seria era aparentemente uma aventura se tornou alvo de investigação, já que a Polícia Federal passou a apurar o caso como possível atentado contra a segurança do transporte aéreo.

Nas imagens, Jatobá narra a ação enquanto o grupo atravessa uma área de mata e pula uma cerca farpada para se aproximar da pista. Segundo ele, o objetivo era “assistir a uma decolagem bem na pista do avião”.

Durante o vídeo, os jovens se abaixam e apagam as lanternas dos celulares para evitar serem flagrados. Em determinado momento, um avião decola a poucos metros do grupo.

Caso de polícia – A Polícia Federal afirmou que abriu investigação para apurar o caso, além de identificar os demais suspeitos. O artigo 261 do Código Penal define como crime expor a perigo uma aeronave ou dificultar sua operação, com pena de 2 a 5 anos de reclusão, além de outras sanções.

A PF também apura se houve intenção de obter vantagem econômica, o que pode acarretar aplicação de multa.

Em nota, a RioGaleão, concessionária responsável pela gestão do aeroporto, afirmou que colabora com as investigações da PF e classificou o caso como uma grave violação das normas de segurança da aviação civil. A empresa reforçou que situações como essa colocam em risco vidas humanas e o funcionamento seguro do tráfego aéreo.

A publicação original do vídeo foi retirada do ar, mas já havia sido amplamente compartilhada, gerando críticas e indignação nas redes sociais. Jatobá tem mais de 128 mil seguidores só no Instagram, onde costuma publicar vídeos de aventuras extremas ligadas ao surfe e bodyboard.

