JD1TV: Bois morrem após carreta tombar na BR-262, em Campo Grande

Uma carreta carregada com bois tombou na BR-262, no inicio da tarde desta segunda-feira (14), entre o Núcleo Industrial e a saída de Sidrolândia, em Campo Grande. Por conta do acidente, alguns animais acabaram morrendo.

Conforme o apurado pela reportagem, o motorista do veículo não se feriu no acidente. Ele não soube estimar o prejuízo, já que não tinha certeza de quantos animais teriam falecido.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegaram a ir até o local do acidente, onde fizeram o controle do trafego de veículos na região.

Assista a um vídeo encaminhado a reportagem:

