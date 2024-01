JD1TV - Bola oito: Jogador de sinuca perde metade da cabeça durante assassinato

Da redação, com CM7

Homem, que não teve a identidade divulgada, foi assassinado enquanto jogava uma partida de sinuca em um bar localizado na cidade de Governador Nunes Freire, no interior do Maranhão, durante a noite de domingo (21).

Conforme o site CM7, ele teria sido atingido por disparos de uma espingarda de grosso calibre enquanto jogava. Apesar disso, não existem informações a respeito da motivação do crime.

Por conta dos impactos das balas, a vítima teve uma abertura no crânio, ficando com a massa cefálica exposta. Ele perdeu ‘metade’ da cabeça na ação. A Polícia local foi acionada, isolando a área e fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Apesar disso, os populares que viram o crime não falaram para as autoridades o que teria acontecido.

