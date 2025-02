JD1TV: Bombeiros resgatam gatos que estavam presos na tubulação de um hotel em MS

Alguns gatos filhotes foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros após ficarem presos em uma tubulação. O caso aconteceu no edifício Anache, localizado na área central de Corumbá, durante a tarde de quinta-feira (17).

Conforme o divulgado pela corporação, os animais estavam em uma espécie de tubulação, que estava a 20 metros de altura.

Para realizar o resgate, foi então necessário cortar o encanamento. Os animais foram socorridos e encaminhados para um abrigo temporário.

Assista as imagens: